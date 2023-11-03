سان جيرمان يهزم مونبلييه ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتًا

فاز باريس سان جيرمان على مونبيليه 3-0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة، وبهذا الفوز انتقل إلى صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بشكل مؤقت.

سجل لباريس سان جيرمان لي كانج إن في الدقيقة العاشرة، وأضاف وارن زائير إيمري الهدف الثاني في الدقيقة 58، بينما سجل فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول مؤقتا، متفوقاً بفارق نقطتين عن نيس، والذي يحتل المركز الثاني وسيلعب يوم الأحد أمام رين.

من ناحية أخرى، تجمد رصيد مونبيليه عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.