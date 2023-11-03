لاس بالماس يُسقط أتلتيكو مدريد لصالح ريال مدريد وبرشلونة

انتزع لاس بالماس فوزًا مهمًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، ما يصب في صالح ريال مدريد وبرشلونة.

تألق لاس بالماس في اللقاء، حيث استطاع تسجيل هدفين في الشوط الثاني.

بدأ اللقاء بتوازن نسبي، ولم يستغل الفريقان العديد من الفرص التي أتيحت لهما في الشوط الأول، انتهى نصف المباراة بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، انطلق لاس بالماس بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 51 عن طريق كيريان رودريجيز، وفي الدقيقة 75، أضاف هدفًا ثانيًا من توقيع بينيتو راميريز.

حاول أتلتيكو مدريد التعويض، ونجح ألفارو موراتا في تسجيل هدف لفريقه في الدقيقة 83، لكن لم يكن ذلك كافيًا لتحقيق التعادل.

بهذا الفوز، رفع لاس بالماس رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز الثالث.

وجاء تعثر أتلتيكو مدريد في صالح ريال مدريد، حيث حافظ الفريق الملكي على صدارته برصيد 28 نقطة، كذلك لم يتسع الفارق بين أتلتيكو وبرشلونة، الذي يحتل المركز الرابع بـ24 نقطة.

هذه هي الخسارة الثانية لأتلتيكو مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني.