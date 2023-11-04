فوز تاريخي وانهيار دفاعي.. 3 مشاهد من قمة الشباب والاتحاد

فاز الشباب على ضيفه الاتحاد 1-0 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وسجل كارلوس جونيور هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة 14.

ورفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.

Do you remember ? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/7YZFmDGThH — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) November 3, 2023

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية أبرز مشاهد فوز الشباب على الاتحاد في قمة الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

فوز تاريخي

اقتنص الشباب فوزًا غير مسبوق على ضيفه الاتحاد غير مسبوقٍ ضمن دوري المحترفين.

وللمرة الأولى، يشهد ملعب الملك فهد على فوز الشباب ضد الاتحاد في إطار المسابقة التي انطلقت صيف 2008.

واحتضن الملعب ست مواجهات سابقة بين الفريقين لحساب دوري المحترفين، أسفرت عن أربعة انتصارات للاتحاد وتعادلين.

سلسلة سلبية

استمرت سلسلة غياب الاتحاد عن الفوز في دوري روشن للمباراة الخامسة على التوالي، بعد تعادله مع الفيحاء وخسارته من الأهلي وتعادله مع كل من التعاون والحزم قبل الخسارة أمام الشباب.

وبالتالي يعجز فريق الاتحاد للمرة الأولى منذ 3 أعوام وأكثر من 9 أشهر، عن الفوز على امتداد خمس جولات متتالية من البطولة المحلية.

وكانت آخر سلسلة عدم فوز مماثلة تعود إلى 25 يناير 2020، حين تعادل مع العدالة بعد خسارتين من الفيصلي والفيحاء وتعادلين مع الفتح والنصر بموسم 2019-2020.

ووقعت تلك السلسلة قبل 1379 يومًا، أي أكثر من 45 شهرًا، وامتدّت لتشمل مباراةً سادسةً من دون انتصار، أسفرت عن التعادل مع الرائد.

انهيار دفاعي

يُظهر الموسم الحالي تراجعًا كبيرًا في الأداء الدفاعي لفريق الاتحاد، إذ استقبل 9 أهداف في 12 مباراة بالدوري حتى الآن.

وبالمقارنة مع الموسم الماضي، فقد استقبل حامل اللقب 13 هدفًا فقط خلال 30 مباراة.

وقد يمثل الفارق في هذا الأمر هو أن أحمد حجازي قائد وقلب دفاع الاتحاد يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي حاليا ليبتعد عن المشاركة، وهو ما قد أثَّر بالسلب على الأداء الدفاعي للفريق هذا الموسم.