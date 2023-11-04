جائزة الكرة الذهبية.. كيف تفوق ميسي على هالاند ومبابي؟

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن نتيجة التصويت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، والتي حصدها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للمرة الثامنة في مسيرته.

وبيَّنت الأرقام أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي فاز بالكرة الذهبية بفارق 105 نقاط عن أقرب ملاحقيه في سباق الحصول على الجائزة.

وحصل ميسي على 462 نقطة، مقابل 357 نقطة للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، و270 نقطة للفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشير الإحصائيات إلى أن ميسي أصبح بذلك أول لاعب في التاريخ يحقق أكثر من 4000 نقطة في سباق الكرة الذهبية.

نقاط التصويت الكاملة للكرة الذهبية (أعلى 10 لاعبين)

ليونيل ميسي – 462 نقطة

إيرلينج هالاند – 357 نقطة

كيليان مبابي – 270 نقطة

كيفن دي بروين – 100 نقطة

رودري – 57 نقطة

فينيسيوس جونيور – 49 نقطة

جوليان ألفاريز – 28 نقطة

فيكتور أوسيمين – 24 نقطة

برناردو سيلفا – 20 نقطة

لوكا مودريتش – 19 نقطة

كيف يتم احتساب الأصوات في سباق الكرة الذهبية؟

تم تعيين لجنة تحكيم مكونة من 100 صحفي في لجنة التحكيم، وتم تقديم قائمة مختصرة من 30 لاعبًا.

ويتم اختيار الصحفيين بناءً على تصنيفات الفيفا، مما يعني أن صحفيًا واحدًا من كل دولة من أفضل 100 دولة مصنفة يحصل على صوت.

يقوم كل صحفي بتصنيف أفضل خمسة لاعبين لديه، حيث يحصل الاختيار الأول على ست نقاط، والثاني على أربع، والثالث على ثلاث، والرابع على نقطتين، والخامس على نقطة واحدة. من يحصل على أكبر عدد من النقاط يفوز.

وفي تلك النسخة من الجائزة لعام 2023، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أن 92 صحفي من أصل 100 قاموا بالإدلاء بأصواتهم.