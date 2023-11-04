حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أسوأ ترتيب في تاريخه بالكرة الذهبية، باحتلاله المركز الـ11 في سباق الحصول على النسخة الماضية للجائزة لعام 2023.

وتُوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، متفوقا بفارق كبير على النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وحصل ميسي على 462 نقطة، مقابل 357 نقطة لإيرلينج، و270 نقطة لكيليان مبابي.

كم نقطة حصل عليها محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية 2023؟

وحصل محمد صلاح على 13 نقطة ليحتل المركز الـ11 في سباق الكرة الذهبية 2023، مبتعدا بفارق 6 نقاط خلف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الذي حصد 19 نقطة.

وجاءت النقاط التي حصل عليها محمد صلاح من 8 دول، بواقع 3 نقاط من الصحفية المصرية إيناس مظهر، 3 نقاط من الصحفي الأردني حسام بركات، نقطتين من الصحفي القطري ماجد الخليفي، ونقطة من كل من الفلسطين محمد العراقي والبحريني عبدالله عاشور والعراقي سامي عبدالإمام والباراجواياني روبن داريو دا روزا والزامبي ماتيوس كابامبا.

عدد النقاط التي حصل عليها محمد صلاح في الكرة الذهبية 2023

3 نقاط من الصحفية المصرية إيناس مظهر

3 نقاط من الصحفي الأردني حسام بركات

نقطتان من الصحفي القطري ماجد الخليفي

نقطة من الصحفي الفلسطين محمد العراقي

نقطة من الصحفي البحريني عبدالله عاشور

نقطة من الصحفي العراقي سامي عبدالإمام

نقطة من الصحفي الباراجواياني روبن داريو دا روزا

نقطة من الصحفي الزامبي ماتيوس كابامبا

كيف يتم احتساب الأصوات في سباق الكرة الذهبية؟

تم تعيين لجنة تحكيم مكونة من 100 صحفي في لجنة التحكيم، وتم تقديم قائمة مختصرة من 30 لاعبًا.

ويتم اختيار الصحفيين بناءً على تصنيفات الفيفا، مما يعني أن صحفيًا واحدًا من كل دولة من أفضل 100 دولة مصنفة يحصل على صوت.

يقوم كل صحفي بتصنيف أفضل خمسة لاعبين لديه، حيث يحصل الاختيار الأول على ست نقاط، والثاني على أربع، والثالث على ثلاث، والرابع على نقطتين، والخامس على نقطة واحدة. من يحصل على أكبر عدد من النقاط يفوز.

وفي تلك النسخة من الجائزة لعام 2023، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أن 92 صحفي من أصل 100 قاموا بالإدلاء بأصواتهم.