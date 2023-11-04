الاتفاق يجهز ديمبلي لمواجهة الاتحاد

يخضع الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، لبرنامج علاجي ولياقي مكثف بعد إصابته في العضلة الضامة وخضوعه لعملية جراحية.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق طلب من الجهاز الطبي تجهيز موسى ديمبلي خلال فترة التوقف المقبلة، على أن يستعين بخدماته في لقاء الاتحاد بالجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وكان ديمبلي أجرى عملية جراحية سيغيب على إثرها عن المشاركة مع فريقه حتى شهر نوفمبر المقبل، ليفقد الاتفاق خدماته في مباراتي الرائد والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيعود ديمبلي للمشاركة مع الاتفاق بعد فترة التوقف الدولي المقبلة حيث سيكون متاحا أمام الاتحاد يوم 24 نوفمبر المقبل.

وكان صاحب الـ27 عاما غاب أيضا عن مباراتي الاتفاق أمام الرياض والوحدة بسبب الإصابة.

وتألق ديمبلي بشكل لافت مع الاتفاق خلال الموسم الجاري، حيث سجل 7 أهداف في 8 مباريات مع الفريق، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر قائمة الهدافين برصيد 11 هدفًا، ويليه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، ثم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

يُذكر أن الاتفاق تعاقد مع موسى ديمبلي من صفوف ليون الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية بناء على طلب من المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعدما سبق أن مثّل أندية أتلتيكو مدريد، سيلتيك، وفولهام.