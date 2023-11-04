أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال وأن الداخل الإسرائيلي يشهد حاليا تداول تصريحات مناهضة لنتنياهو".

وقال في تصريحات إعلامية إن قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر ستحث على وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر، موضحا أن المسؤول الأول عن الهمجات ضد غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصياً.

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