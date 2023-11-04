وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي بالأردن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع التنسيقي العربي المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، لتنسيق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.