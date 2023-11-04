421 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ بداية الحرب

أعلنت جماعات إغاثة أنه خلال أربعة أسابيع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة، دخلت 421 شاحنة محملة بإمدادات إغاثة مطلوبة بشدة في القطاع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم السبت، بأن 47 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية دخلت غزة من معبر رفح المصري أمس الجمعة.

وقال الهلال الأحمر إن الشاحنات كانت تحمل كميات من المياه والغذاء ومساعدات إغاثة وأدوية ومعدات طبية. ولم يكن من بينها الوقود.

ووفقا للأمم المتحدة، هناك حاجة لمئة شاحنة محملة على الأقل يوميا لإمداد أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة بالضروريات الأساسية.