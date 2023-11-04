286 مليون ريال إجمالي التبرعات في الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة حتى الآن

وأوضح المركز أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.