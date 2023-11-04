286 مليون ريال إجمالي التبرعات في الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة حتى الآن

تجاوزت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة فلسطين، 286 مليون ريال وأكثر من 487 ألف متبرع، اليوم السبت.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح المركز أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة فلسطين تتجاوز ربع مليار ريال وأكثر من 437 ألف متبرع