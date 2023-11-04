“الأرصاد”: الإعصار “تيج” وراء ارتفاع نسبة الرطوبة في بعض مناطق المملكة

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن إعصار "تيج" الذي ضرب السمن وعمان في الأيام القليلة الماضية، ضخ كميات كبيرة من بخار الماء مما أدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في بعض مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

في السياق، كشفت الأمم المتحدة، عن أن إعصار "تيج" الذي ضرب مؤخراً عددا من المحافظات جنوبي شرق اليمن، تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 40 شخصاً، وأكثر من 13 ألف نازح أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في تحديث مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس"، إن إعصار "تيج" تسبب بمقتل وإصابة 42 شخصاً، ونزوح 13,300 شخص بينهم 6,916 طفلا، وهو ما يمثل 52% من إجمالي النازحين.