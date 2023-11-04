آبل تعتزم إضافة خاصية قياس ضغط الدم إلى ساعتها الذكية

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن اعتزام شركة آبل إضافة بعض الخواص الجديدة إلى ساعتها الذكية القادمة في عام 2024.

ووفقًا لما نشرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية، تسعى آبل إلى تطوير تقنيات جديدة تتيح لها قياس ضغط الدم عبر ساعتها الذكية بالاعتماد على حساسات من نوع خاص.

وستساعد تلك الخاصية في تشخيص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو متابعة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع.

وأوضحت الصحيفة أن آبل تطمح لاحقًا إلى توفير قراءات دقيقة له وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة به.

وأشارت إلى أن آبل تخطط أيضًا لإضافة خاصية اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال مراقبة أنماط التنفس والنوم لتحديد إصابة الشخص بتلك الحالة التي تستدعي استشارة طبية متخصصة.

ومن المنتظر أن تطرح آبل الجيل العاشر من ساعتها الذكية خلال عام 2024 المقبل، وتحرص الشركة أن يكون ذلك الإصدار مميزًا بكافة الطرق الممكنة.