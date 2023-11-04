مواعيد التوقيت الشتوي في مدارس الرياض.. يبدأ غدا

تبدأ غدا الأحد، مواعيد تطبيق الدوام الشتوي بداية من الحصة الأولى، للعام الدراسي الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الحصة الأولى في العاصمة الرياض الساعة 7:00، وفي الطائف الساعة 7:30، وفي نجران الساعة 7:30.

وحددت وزارة التعليم الدوام الشتوي، وبدايته بالنسبة للمدارس في كافة أنحاء المملكة، ولا سيما بالرياض، إذ أن الدوام الشتوي في الرياض سيكون، بكافة المدارس والاصطفاف الصباحي سيكون وقتها 6:45 في الصباح، أما الحصة الأولى فإنها تبدأ السابعة صباحًا.

وأقرت وزارة التعليم التقويم الأكاديمي لعام 1445 وأصدرت التوضيحات المهمة ومنها إضافة فترة إجازة في منتصف الفصل الدراسي الثاني وتمديد عدد أسابيع الدراسة في السنة إلى 38 أسبوعًا، على أن يكون العدد الفعلي لأيام الدراسة هو 180 يومًا وعدد الإجازة في السنة يتجاوز 10 إجازات والمدة الإجمالية للإجازات 60 يومًا، أما بالنسبة للشهر المبارك فقد تم تقصير اليوم الدراسي إلى 18 يومًا.