لقاء ثنائي يجمع وزير الخارجية بنظيره الأمريكي على هامش اجتماع عمان

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع عمان، اليوم السبت.

وشارك وزير الخارجية، في الاجتماع العربي الأمريكي المُنعقد في عمّان، وذلك لتنسيق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وبحث الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافةً إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.