42 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة تنطلق إلى عدة محافظات يمنية

عبرت 42 شاحنة إغاثية عبر منفذ الوديعة الحدودي، وقدمت هذه الشاحنات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

تحمل هذه الشاحنات 12,474 سلة غذائية تزن 740 طنا و954 كيلوغرام.

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وتتجه هذه المساعدات إلى محافظات عدن والضالع وأبين. وتمت هذه العملية في الفترة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023.

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للشعب اليمني الشقيق، بهدف تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.