ريال مدريد ينفي رسميًا دخوله في مفاوضات مع مبابي

نفى ريال مدريد أنباء دخوله في مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب الفرنسي الدولي في وقت سابق رفضه التوقيع على عقد جديد مع ناديه، ما عزز التكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد.

وكشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد اتفق مع مبابي على الانضمام إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري، ما أزعج مسؤولي سان جيرمان.

لكن ريال مدريد نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي اليوم السبت قال فيه "بناءً على المعلومات التي تم نشرها مؤخرًا في وسائل الإعلام المختلفة والتي تحدثت عن تكهنات بشأن مفاوضات مزعومة بين كيليان مبابي ريال مدريد، يود النادي أن يؤكد أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة".

وأضاف "لم نتفاوض مع لاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

وسجل مبابي 12 هدفًا، وصنع هدفًا آخر في 13 مباراة لعبها الموسم الجاري مع سا جيرمان.