الهلال يعلن غياب سافيتش عن مباراة مومباي سيتي

أعلن الهلال غياب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الفريق، عن مباراة مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال مضيفه مومباي سيتي، مساء بعد غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وسافرت بعثة الهلال مساء اليوم السبت إلى الهند لخوض المباراة.

وذكر الهلال في بيان رسمي أن سيرجي سافيتش يعاني من إصابة بالتواء في الركبة، تعرض لها في مباراة الفتح مساء أمس في دوري روشن للمحترفين، وبالتالي لن يتمكن من السفر إلى الهند.

وكان سافيتش شارك في فوز الهلال على الفتح بنتيجة 2-0 مساء أمس الجمعة ضمن الجولة 12 من دوري روشن.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.