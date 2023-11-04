“الانضباط” ترد على النصر حول عقوبة إيقاف تاليسكا

تلقت إدارة نادي اليوم السبت خطابًا من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول عقوبة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق.

وأكدت اللجنة في هذا الخطاب أن القرار بشأن إيقاف تاليسكا سيشمل مباراة الفريق ضد الخليج في دوري روشن للمحترفين أولًا، ثم مباراة الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفي، حسب ما جاء في صحيفة "الرياضية".

وكان النصر أرسل خطابًا يستفسر فيه عن العقوبة.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا بإيقاف تاليسكا لمباراتين بعد طرده أمام الاتفاق في مباراة ثمن نهائي كأس الملك.

القرار نص على "ثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

لكن الجدل نشب حول تحديد المباراتين في هذا القرار، هل يجب أن تكون إحداهما مباراة كأس الملك، حيث جاء الإيقاف بسبب طرده في البطولة، أم يشمل القرار جميع المباريات الرسمية التي يحق لتاليسكا المشاركة فيها.