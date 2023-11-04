أمطار غزيرة في الخرج

شهدت محافظة الخرج هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت مناطق عدة بما في ذلك السيح، الدلم، الهياثم، نعجان، السلمية، اليمامة، الضبيعة، الحزم، العين، الخبي، ماوان، العقيمي، الرفايع، التوضحية، والرغيب، مما أدى إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تحذيرات عبر نظام الإنذار المبكر حول التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والباحة وعسير والشرقية وجازان وحائل والقصيم.

وأشار المركز إلى أن منطقة الرياض تتعرض لأمطار متوسطة وسيول ورعود، وشملت هذه التحذيرات العديد من المناطق في المحافظة مثل الأفلاج والحريق والدلم والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، بالإضافة إلى توقع هطول أمطار خفيفة في الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وستستمر هذه الحالة حتى الساعة الـ 23:00 من مساء السبت.