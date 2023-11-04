مانشستر سيتي يكتسح بورنموث.. ويونايتد يفوز على فولهام بهدف قاتل

حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً أمام نظيره بورنموث بنتيجة 6/1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب "الاتحاد" وذلك ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل مانشستر سيتي 3 أهداف في 7 دقائق في الشوط الأول عن طريق دوكو وبيرناردو سيلفا وأكانجي.

وفي الشوط الثاني سجل البديل فيل فودين رابع أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 64، قبل أن يقلص لويس سينيستيرا الفارق لبورنموث في الدقيقة 74.

وأحرز بيرناردو سيلفا الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 83 قبل أن يحرز آكي الهدف السادس في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة وصل فريق مانشستر سيتي إلى 27 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً، بينما توقف رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز 17.

وضمن مباريات نفس الجولة، حقق شيفيلد يونايتد فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

وتعادل إيفرتون مع برايتون بهدف لمثله، فيما فاز برنتفورد على وست هام 3/2، وخسر بيرنلي أمام كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

من جانبه، تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه فولهام بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب كرافين كوتاج، ضمن نفس الجولة.

وجاء الهدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني من تسديدة برونو فيرنانديز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما بقي رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.