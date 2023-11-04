فرنسا تواجه العاصفة “دومينغوس” بعد مرور “كياران”

بعد مرور العاصفة كياران، وصلت عاصفة دومينغوس إلى فرنسا في نهاية الأسبوع.

أدت هذه العاصفة إلى إعلان حالة الإنذار البرتقالي في 11 مقاطعة تحسباً لرياح عنيفة وفيضانات وأمواج عاتية، خاصة على سواحل المحيط الأطلسي.

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على الرغم من تصنيف العاصفة "دومينغوس" من قبل هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأنها أقل شدة، إلا أنها قد تسبب أضراراً جديدة في المناطق التي لا تزال تعاني من تأثيرات الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي أحدثتها العاصفة كياران والتي أسفرت عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة 47 آخرين.

سُجلت رياح قياسية يومي الأربعاء والخميس ووصلت سرعتها إلى 207 كيلومتر في الساعة في غرب فرنسا. ومن المتوقع أن تهب رياح "قوية" مرة أخرى بعد ظهر اليوم على جزء كبير من السواحل الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، وتصل سرعتها إلى 130 كيلومتر في الساعة على السواحل و110 كيلومتر في الساعة في الداخل. دعت الهيئة البحرية للمحيط الأطلسي إلى التحلي بالحذر والإبلاغ عن أي خروج في البحر، متوقعة أمواجاً بارتفاع يتراوح بين 4 و9 أمتار.

تثير هذه العاصفة مخاوف من وقوع أضرار جديدة في البر، حيث أن التربة مشبعة بالمياه والأشجار تكون في وضع هش بعد العاصفتين سيلين وكياران.

كما أن التيار الكهربائي انقطع عن 260 ألف شخص صباح اليوم، وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد أن "حركة القطارات قد تشهد اضطراباً" على خطوط غرب البلاد وجنوب غربها.