سيّاح ألمان يشيدون بالكرم السعودي.. والإرث الحضاري والتاريخي

سجّل عدد من السياح الألمان إعجابهم بالضيافة السعودية، وأشادوا بكرم الأهالي في جميع المناطق التي زاروها، مشيدين بما تكتنزه المملكة من إرث حضاري وتاريخي.

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وبعد زيارتهم لميدان الهجن في مدينة تبوك لمتابعة منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن، قالوا: "نحن سعداء جدًا وسنغادر من هنا ونحمل رسالة واحدة، وهي إذا كنتم تبحثون عن تجربة سياحية فريدة ومثيرة، فعليكم بزيارة المملكة العربية السعودية".

وأضافت السائحة كاترين: "الناس هنا رائعون وودودون، وهذا بلد جميل مليء بالكنوز، مثل هذا السباق للهجن والقلاع القديمة. لقد استمتعنا حقًا بالوقت الذي قضيناه هنا، ونتمنى لو أمكننا البقاء أطول لاستكشاف الصحراء".

وأشار السائح مارتن كرال إلى أنه قدم إلى المملكة لخوض تجربة سياحية استمرت لمدة 10 أيام، بدأت في الرياض ثم زار العلا وتبوك وصولاً إلى جدة قبل عودته إلى ألمانيا من الرياض، مؤكدًا أن كرم الضيافة الذي واجهه من السعوديين كان لافتا ورائعا.

وأضاف أن التعامل وجمال المكان كانا شيئين مختلفين ورائعين بالفعل، داعياً كل من يرغب في السياحة لزيارة المملكة والاستمتاع بكرم الضيافة وحسن تعامل الشعب والتراث العريق والمناظر الطبيعية الخلابة.

أما السائح وولف كونسل، فأشار قائلاً: "هذه هي زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية، وأنا أعجب للغاية بكرم الضيافة وحفاوة الناس هنا. بدأنا رحلتنا في الرياض ثم توجهنا إلى بريدة وحائل وثم العلا، واليوم وصلنا إلى تبوك. لقد سمعت الكثير عن السعودية وطيبة السعوديين واليوم أنا هنا لأعيش هذه التجربة. قابلت العديد من الأشخاص الطيبين، وسأنصح عند عودتي إلى ألمانيا بزيارة المملكة ولقاء أهلها الطيبين واكتشاف ما تتميز به هذه الأرض".