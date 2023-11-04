3 آلاف ريال غرامة “إشعال النار”.. القائمة الكاملة لعقوبات الإضرار بالبيئة

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على جميع مرتادي المتنزهات الوطنية والبرية، بالمحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشغال النار في غير الأماكن المخصصة لها.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها غرامة تصل إلى 3000 ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

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ولدى الإعلان عن توقيع الغرامة على إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، تساءل البعض عن المسموح والممنوع في هذا الإطار، وهو ما توضحه "الوئام" في السطور التالية.

نظام البيئة

وفق المادة التاسعة عشر من نظام البيئة، فإنه يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

• قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

• ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.

• إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.

• إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.

• الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة.

• إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

لائحة الغرامات

وفي ما يلي قائمة بالمخالفات والعقوبات وفقا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر: