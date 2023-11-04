النصر يؤمّن الوصافة بثنائية في مرمى الخليج

أمّن النصر وصافته لجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الخليج بنتيجة 2-0 في مباراة أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وواصل النصر انتصاراته، إذ حقق الفوز الثالث على التوالي منذ تعادله أمام أبها.

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة ليضمن بقاءه في المركز الثاني بنهاية الجولة مهما كانت نتيجة مباراة التعاون ضد ضمك غدًا الأحد.

ويأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

أما الخليج فتجمد رصيده عند المركز الـ15 برصيد 10 نقاط فقط.

ولم يحقق الخليج أي فوز في آخر 5 مباريات، إذ تلقى 3 هزائم، وحقق تعادلين.

وسجل هدفي النصر في مباراة اليوم كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت في الدقيقتين 26 و58 على الترتيب.

وكان ساديو ماني أحرز هدفًا لكنه أُلغي بداعي التسلل في الدقيقة 14.