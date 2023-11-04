نيوكاسل يلحق بأرسنال الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي

ألحق نيوكاسل يونايتد الخسارة الأولى بضيفه أرسنال بعدما فاز عليه بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "جيمس بارك" ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

شهد اللقاء أداءً متوسطًا في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، ولكن في الشوط الثاني نجح نيوكاسل في تسجيل هدف الفوز عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 64.

وصاحب احتساب هدف المباراة الوحيد جدلًا تحكيميًا، إذ راجع حكم اللقاء اللعبة أكثر من مرة مع حكم تقنية الفيديو المساعد للتأكد من خلوها من الأخطاء التي قد تؤثر على شرعية الهدف.

بهذا الفوز، رفع نيوكاسل رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري، في حين توقف رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وبالرغم من أن نيوكاسل لم يقدم أداءً هجوميًا مميزًا خلال الموسم الحالي، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز في هذه المباراة ليصبح لديه 6 انتصارات بينما خسر 3 مباريات وتعادل في مبارتين.

من ناحية أخرى، تعتبر هذه الخسارة هي الأولى لأرسنال في مباريات الدوري هذا الموسم.

استطاع أرسنال تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات أخرى.

وعلى الرغم من هذه الهزيمة، يظل أرسنال في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، ولا يزال لديه الفرصة لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة، إلا أنه قد يتراجع حال فاز ليفربول أو أستون فيلا في مباراتيهما غدًا الأحد.