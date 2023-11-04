ناقد رياضي يهاجم النصر: ادعاء الظلم في 10 مباريات ليس منطقيًا

فتح الناقد الرياضي حمد الدبيخي النار على النصر، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن يدعي فريق كبير مثله التعرض للظلم التحكيمي في 10 مباريات.

وقال الدبيخي، عبر برنامج "الديوانية" على القناة الرياضية السعودية، مساء اليوم السبت، "هل من المعقول أن تدعي الفرق الكبيرة أنها تتعرض للظلم حين تخسر وحتى حين تفوز؟، هذا لا يُعقل".

وأضاف الناقد الرياضي "لا يمكن أن تدعي الظلم حين تواجه الفرق الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، هذا ممل، من المفترض أن الفرق الكبيرة مثل هي القدوة".

#حمد_الدبيخي | ليس من المنطق فريق كبير كالنصر يدعي المظلومية، اذا كانت الفرق الكبير تتدعي الظلم ماذا تقول الفرق الأخرى.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/rTjJgANrQO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 4, 2023

وأضاف "النصر يدعي المظلومية حتى إذا فاز على أي فريق، إذا كانوا مظلومين، فماذا تفعل الفرق الصغيرة إذن؟".

وتابع الدبيخي "يمكن أن يتعرض أي فريق للظلم التحكيمي في مباراة، لكن ليس منطقيًا أن يتعرض للظلم في 10 مباريات".

جاء تعليق الدبيخي بعد فوز النصر على الخليج بثنائية نظيفة على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للسنغالي ساديو ماني بداعي التسلل، ما أثار استياء الجهاز الفني للفريق الأصفر.

وعزز النصر موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، خلف الهلال المتصدر، بفارق 4 نقاط.