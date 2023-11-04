عدسة “الوئام” تستطلع آراء الحضور لفعالية “كراون جول”

شهد مسرح "محمد عبده أرينا" في منطقة "بوليفارد سيتي" ، فعالية "كراون جول" العالمية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وسط تفاعل وحضور كبير مع أشهر نجوم WWE المشاركين في الفعالية.

عدسة "الوئام" رصدت فعالية "كراون جول"، التي تتزامن مع افتتاح موسم الرياض بنسخته الجديدة، في تجربة عالمية واستثنائية للجمهور.

وأعرب الحضور لـ"الوئام" عن سعادتهم البالغة لانتظام إقامة فعاليات WWE العالمية في المملكة، واستضافة نجوم اللعبة العالميين وآخرهم جون سينا في نسخة موسم الرياض هذا العام.

وقال المصارع نايف المطيري لـ"الوئام": "سعدنا للغاية بحضور هذا الحدث. وأكثر ما أسعدني اليوم هو ظهور البطل إبراهيم الحجاج. الفعالية جميلة للغاية ونشكر هيئة الترفيه عليها. وأشكر المسؤولين والقائمين على الفعالية. فعالية متكاملة بكل المقاييس".

ورأى أحد الحضور أن "عرض اليوم كان جميلاً للغاية. الأجواء رائعة. التنظيم في تحسّن مستمر عام بعد عام. المباريات على مستوى كبير، وتشهد حضوراً غفيراً".

وأضاف أن التذاكر نفدت في ساعتين. هيئة الترفيه نظمت نزالات المصارعة بأفضل شكل ممكن وهي من أنجح الصفقات لأنه في كل عرض مصارعة بنشوف الحضور الكبير".

وأعرب شاب عن سعادته بوجوده اليوم في عرض المصارعة بالرياض، وقال: "الأجواء حماسية وقوية. المباريات خرافية للغاية. نعيش الأجواء أقوى وأقوى في كل مرة".

ووجه أحد الحضور الشكر للقائمين على تنظيم مثل هذه الفعاليات. وأضاف: "اليوم العرض جداً ممتع. ومستوى أعلى بكثير من العروض السابقة. وأنصحكم بزيارة موسم الرياض وإن شاء الله تنبسطوا".

فعالية "كراون جول"

وكانت قد انطلقت يوم السبت فعالية "كراون جول" العالمية على مسرح "محمد عبده أرينا" في منطقة "بوليفارد سيتي".

ولأول مرة في السعودية منذ عام 2018، التقى الجمهور، بطل العالم جون سينا الذي تم تتويجه في 16 بطولة.

وتضمنت فعالية "كراون جول" العالمية، مباريات فرديّة للقب بطل العالم في الوزن الثقيل، إلى جانب بطولة لقب WWE العالمية بلا منازع، وبطولة لقب WWE للولايات المتحدة، إضافة إلى مباريات خماسية لبطولة العالم للسيدات، ومباراة فردية على بطولة على لقب العالم للسيدات.

ومن أبطال WWE المشاركين في الفعالية، المحترف الأمريكي سيث رولينز، والاسكتلندي درو ماكنتاير، حيث تنافسا على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل.

كما تشمل قائمة المحترفين في الحدث العالمي، رومان رينز، وإل أي نايت، اللذين تواجها في مباراة فردية للفوز بلقب WWE العالمية بلا منازع، إضافة إلى لوغان بول وري ميستيريو، اللذين التقيا في مباراة فردية على لقب WWE للولايات المتحدة، إلى جانب مشاركة كل من جون سينا وسولو سيكوا وكودي رودز وداميان بريست في مباريات فردية.

أما فيما يخص مباريات السيدات في فعالية "كراون جول"، فتنافست كل من بطلة العالم للسيدات ريّا ريبلي، ضد نيا جاكس، وشاينا بازلر وزوي ستارك وراكيل رودريغيز في مباراة خماسية لبطولة العالم للسيدات.

ومن ضمن المحترفات المشاركات أيضا في فعالية "كراون جول"، اليابانية آيو سكاي، والأمريكية بيانكا بيلير، حيث يتنافسان في مباراة فردية على لقب العالم للسيدات.

خيارات ترفيهية متنوعة في موسم الرياض

ويحتفي موسم الرياض بعدد من الخيارات الترفيهية المتنوعة والاستمتاع بأضخم التجارب الترفيهية العالمية كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.