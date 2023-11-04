جدة تشهد أجواء احتفالية بالجولة الترويجية لكأس العالم للأندية

تشهد المنطقة التاريخية في جدة فعاليات وأنشطة "الجولة الترويجية" تمهيدًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، والتي ستقام خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر المقبل.

وتأتي "الجولة الترويجية" التي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بهدف تقديم تجربة تفاعلية حول البطولة الأهم على مستوى أندية العالم.

وحسب وكالة "واس"، تكتسي منطقة الفعاليات بالألوان والهوية الرسمية للبطولة والتي تجمع بين نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى البنفسجي الذي يرمز إلى الضيافة السعودية، كما بدأت الجولة من قلب جدة التاريخية ليستمتع الزوار والسياح بأصالة المكان وجمال رواشين البيوت القديمة التي تطل عليها الفعاليات.

وتتيح "الجولة الترويجية" الفرصة لجماهير كرة القدم والعوائل التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة والتي سبق وأن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، كما تقدم الجولة عروضاً ترفيهية وموسيقية متنوعة وعازفي آلات موسيقية مختلفة في جو مفعم بالحيوية، إضافةً إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

يُذكر أن المنطقة التاريخية تشهد إقبالاً للجولة الترويجية من الزوار والسياح من مختلف الجنسيات والأعمار؛ بهدف الاستمتاع بالفعاليات، وتجربة التحديات المختلفة مع العارضين المحترفين.