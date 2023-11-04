برشلونة يخطف فوزًا قاتلًا على ريال سوسيداد

خطف برشلونة فوزًا قاتلًا على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح برشلونة في الدقيقة 90+2 عن طريق أراوخو، الذي حول كرة عالية برأسه إلى داخل الشباك ببراعة.

الحكم يحتسب هدف لبرشلونة بعد الرجوع لل"VAR" رونالد أراوخو يسجل هدف المباراة الوحيد.#الدوري_الاسباني #برشلونة_سوسيداد pic.twitter.com/9FIEuautIE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2023

وبهذه النتيجة، حصد برشلونة ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويبتعد البارسا بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر مؤقتا، ونقطة عن ريال مدريد الذي يلاقي رايو فايكانو في نفس الجولة.

وجاء هذا الفوز ليصالح الفريق الكتالوني جماهيره، بعد الخسارة على ملعبه من ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو في الجولة الماضية.

بينما توقف ريال سوسيداد عند 19 نقطة في المركز السادس.