أخصائي اجتماعي: “المتهورات” يتخذن قرار الخلع دون وعي أو استشارة

قال الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة إن الخلع قد يكون في بعض الأحيان قراراً لبعض النساء المتهورات.

وأوضح الحمزة في مقابلة في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أن بعض النساء المتهورات أو "السريعات" يتخذن قرار الخلع دون وعي أو استشارة أو حتى منح فرصة، وليس شرطاً أو تكون هذه الفرصة للطرف الثاني وإنما حتى فرصة للنفس.

وأشار إلى أن هذا التهور له أسباب ترتبط بالعمر وطبيعة الشخصية وسعة أو ضيق الأفق والتعلم والثقافة والبيئة المحيطة.

وأضاف: "أحياناً ما تُحاط المرأة بمحيط يدفعها دفعاً نحو الخلع".

ولفت إلى أن الزوجة تتعرض لضغوط كبيرة إذا فكرت في الخلع في الزيجات بين الأقارب.

وتابع: "يصبح قرار الخلع حساس جداً في حال اتخذته المرأة. وما زالت هذه مشكلة في مجتمعاتنا العربية تندرج تحت بند العيب، وتتعرض المرأة لضغوط كبيرة إذا أردات الخلع".

وختم قائلاً: "قد يكون هذا القرار واعي ولا بد أن تكون العائلة داعمة للولد أو البنت".