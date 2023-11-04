فلومينينسي يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023

أكمل فلومينينسي البرازيلي عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

وتوج فلومينينسي بلقب "كوبا ليبرتادوريس" لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المثير والمستحق على نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ماراكا" مساء اليوم السبت، وامتدت لشوطين إضافيين.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في نهاية الوقت الأصلي، لكن فلومينينسي حسم اللقب في الشوط الإضافي الأول.

وانضم فلومينينسي إلى 6 أندية أخرى في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة الاتحاد.

الأندية الستة التي كانت قد تأهلت إلى مونديال الأندية قبل فلومينينسي هي: الاتحاد ممثل البلد المضيف، والأهلي بطل أفريقيا، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا.

تقدم فلومينينسي بالهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق خيرمان كانو، لكن بوكا جونيورز أدرك التعادل في الدقيقة 72 بتوقيع الظهير لويس أدفينكولا.

وحسم فلومينينسي المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 99 عن طريق جون كينيدي.