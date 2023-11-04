فلومينينسي في طريق الاتحاد.. جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

بات فلومينينسي البرازيلي منافسًا في طريق الاتحاد خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل.

وتأهل فلومينينسي إلى كأس العالم للأندية 2023 بعدما توج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه.

وهزم فلومينينسي نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وبات فلومينينسي الفريق السابع الذي سيخوض كأس العالم للأندية في السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وقد يلعب الاتحاد ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي، حال اجتاز الدور التمهيدي أمام أوكلاند سيتي، ثم الدور الثاني أمام الأهلي المصري.

الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

الاتحاد.. ممثل البلد المضيف.

الأهلي المصري.. بطل أفريقيا.

مانشستر سيتي.. بطل أوروبا.

أوراوا ريد دياموندز الياباني.. بطل آسيا.

كلوب ليون المكسيكي.. بطل كونكاكاف.

أوكلاند سيتي النيوزلندي.. بطل أوقيانوسيا.

فلومينينسي البرازيلي.. بطل أمريكا الجنوبية.

جدول مواعيد كأس العالم للأندية

الدور الأول

12 ديسمبر

المباراة 1: الاتحاد وأوكلاند سيتي، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الدور الثاني

15 ديسمبر

المباراة 2: الأهلي والفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

المباراة 3: ليون وأوراوا ريد دياموندز، ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

نصف النهائي

18 ديسمبر

المباراة 4: فلومينينسي والفائز من المباراة 2، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

19 ديسمبر

المباراة 5: الفائز في المباراة 3 ومانشستر سيتي، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

تحديد المركز الثالث والنهائي

22 ديسمبر

المباراة 6 (تحديد المركز الثالث): الخاسر من المباراة 4 والخاسر من المباراة 5، ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

المباراة 7 (المباراة النهائية): الفائز من المباراة 4 والفائز من المباراة 5، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.