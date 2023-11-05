هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، عن طرح مشروع نظام الإعلام على منصة "استطلاع" للاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع، ويأتي المشروع انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي والتمكيني، وضمن حزمة المشاريع التي تنفذها لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي.

وذلك عقب قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/02/27هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

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ويهدف مشروع النظام إلى تطوير وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسائطه المتعددة التقليدية والحديثة والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويهدف مشروع النظام إلى تطوير وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسائطه المتعددة التقليدية والحديثة والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.