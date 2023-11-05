العمر مجرد رقم.. كريستيانو رونالدو يحقق إنجازًا أسطوريًا جديدًا

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر أرقامه الإعجازية في مسيرته بتحقيق إنجاز جديد منذ أن بلغ الثلاثين من عمره.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الخليج بثنائية نظيفة أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح رونالدو (38 عاما) التسجيل بعدما حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ26 من عمر القاء، بتسديدة قوية بعدما أسقط منافسه أرضا عقب تظاهره بالتسديد.

ووصل الدون بذلك إلى هدفه رقم 400 منذ أن بلغ الثلاثين من عمره.

وهذا هو الهدف الـ12 لرونالدو في الدوري هذا الموسم، وهو ما يضعه في صدارة الترتيب متقدما على ألكسندر ميتروفيتش، الذي انضم إلى الهلال قادما من فولهام خلال شهر أغسطس.

يذكر أن رونالدو يتربع أيضا على عرش هدافي العام الحالي 2023 برصيد 44 هدفاً، متساويا مع النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي.