ميناء جدة الإسلامي⁩ يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

أعلن ميناء جدة الإسلامي، اليوم الأحد، تحقيق أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر أكتوبر 2023م، بمناولة 511.348 حاوية قياسية.

وأكد هذا الإنجاز قوة الحركة التجارية والمكانة المحورية التي يتمتع بها إقليميًّا وعالميًّا، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر، بالتجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات، والبضائع.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الرامية لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع كميات المناولة في الموانئ؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.