حيل التغلب على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بعد حرب غزة

تزامنًا مع الحرب المندلعة في قطاع غزة، تدور معركة أخرى في الفضاء الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوثيق تفاصيل الاعتداء التي يتعرض لها قطاع غزة المحاصر بشكل مستمر.

منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، اتهم عرب وغيرهم، مواقع التواصل الاجتماعي بملاحقة المحتوى الفلسطيني" وتعليق بعض الحسابات لنشر محتوى مخالف لمعايير النشر على تلك المنصات.

في الأيام الأولى من الحرب، أعلنت منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أنها أزالت أو صنفت عشرات الآلاف من المنشورات في الأيام التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضًا: إيلون ماسك يكشف عن “غروك”.. أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي

بدورها، أعلنت شركة “ميتا“، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام" حذف أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، وصفتها بأنها “مزعجة أو غير قانونية” فيما يتعلق بحرب إسرائيل على غزة.

وقالت "ميتا" في بيان لها، إنه في الأيام التي تلت الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل فإنها أزالت 7 أضعاف المحتوى الذي ينتهك سياساتها باللغتين العبرية والعربية مقارنة بالشهرين الماضيين.

ليست المرة الأولى

مع كل صراع تكون إسرائيل طرفاً فيه يتبع منصات التواصل الاجتماعي نفس السياسيات وتزيل وتصنف المحتويات التي تزعم أنها تدعو إلى العنف ضد إسرائيل، أو بها مشاهد دموية مثل التي تحدث بعد قصف قوات الاحتلال لأهالي غزة.

الأمر تكرر في مايو عام 2021، حينما قصفت إسرائيل ما قالت إنه أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، واستشهد العشرات من سكان غزة جراء القصف.

حيل التغلب على خوارزميات التواصل الاجتماعي

لجأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدة حيل لنشر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، وللتغلب على خورازميات منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يتم حذف المنشور.

لعل أبرز تلك الحيل هي كتابة بعض الكلمات مثل "غزة وحماس ومقاومة" بشكل متقطع متقطعة حتى تصعب عملية تصنيفها أو الكشف عنها من قبل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، على غرار: (غ ز ة) و(ح م ا س).

استخدم البعض الحروف الإنجليزية مع الكلمات العربية بهدف التحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي ومعالجات اللغة الذكية، وبدلاً من كتابة "غزة" تكتب (غـ Z ة).

اقرأ أيضًا: هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم

الحقيقة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يجدوا أي صعوبة في قراءة الكلمات بتلك الطريقة، خاصة أنها تساعد على بقاء المحتوى دون حذفه الأمر الذي شجّع الكثيرون على الاعتماد عليها في موضوعات مختلفة.