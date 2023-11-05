نونو سانتو: سنحارب للفوز على القوة الجوية

أكد البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، صعوبة مباراة فريقه ضد القوة الجوية العراقي، مشيرا إلى أنه سيحارب من أجل الفوز.

ويحل الاتحاد ضيفا على القوة الجوية في ملعب فرانسو حريري غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "فريق القوة الجوية صعب ونخوض المباراة للفوز وسأحدد الأجانب الخمسة للمباراة بعد مران الفريق اليوم الأحد".

وأضاف: "الفريق يعاني من إصابات منذ بداية الموسم لذلك التشكيل يتغير في أكثر من مباراة".

وأنهى مدرب الاتحاد قائلا: "نتصدر مجموعتنا بالنقاط الكاملة، وسنحارب للفوز أمام القوة الجوية".

يذكر أن الاتحاد يتصدر المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بالعلامة الكاملة بعد فوزه في الثلاث مباريات التي لعبها بالدور الأول من مرحلة المجموعات.