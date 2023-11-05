إيلون ماسك يكشف عن “غروك”.. أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأحد، عن تفاصيل أحدث مشروعاته، وهو أول نموذج للذكاء الاصطناعي توليدي يحمل اسم “غروك”.

النموذج الغامض جزء من شركته الناشئة الجديدة “إكس إيه آي”، ويتميز “غروك” بمميزات عدة:

- متصل دائما بشبكة “إكس” وقادر على الوصول على كل المعلومات بها

- يعشق السخرية ويستخدم رموز “إيموتيكون” ضاحكة للتعبير عن ذلك

- يتاح حصرياً للمشتركين في الصيغة الأغلى من منصة “إكس”

- سيتاح للمشتركين الوصول إلى هذا النموذج الجديد بمجرد إصدار النسخة التجريبية

كلمة “غروك” الفهم العميق والحدسي، واستُخدمت في رواية الخيال العلمي “Stranger in a Strange Land” للكاتب روبرت هينلين عام 1961 للإشارة إلى الفهم الكامل لشيء ما عبر إقامة علاقة وثيقة معه.

ويظهر “غروك” تطورًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدامه في التواصل والتفاعل مع المستخدمين بشكل أكثر تفاعلًا وفهمًا.