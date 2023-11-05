“الفضاء في متناول الجميع”.. ناسا تطلق خدمة البث المباشر المجانية

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" خدمة بث جديدة تسمى NASA Plus، في خطوة نحو جعل استكشاف الفضاء في متناول الجميع.

ومن المقرر أن تصل الخدمة الأسبوع المقبل إلى معظم المنصات الرئيسية، وهي مجانية، وبلا أي متطلبات اشتراك، ودون الاضطرار لمشاهدة الإعلانات.

وتأمل "ناسا" تجديد وجودها عبر شبكة الإنترنت إلى ما هو أبعد من مجرد خدمة البث المتلفزة الحالية التابعة لناسا وقناتها عبر يوتيوب، مع إضافة محتوى أصلي جديد يعد بوضع الكون في متناول اليد.

ووفقًا لما نشرته الوكالة في إعلانها عن الخدمة الجديدة، تحافظ خدمة البث على تقليد قناة ناسا المتلفزة من حيث التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي، مثل هبوط مهمة الكويكب OSIRIS-REx في سبتمبر.

وأوضحت أن خدمة البث NASA Plus متاحة مجانًا عبر معظم المنصات الرئيسية من خلال تطبيق NASA عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

كما يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخدمة عبر مشغلات البث، مثل Roku وApple TV وFire TV، وعبر متصفحات الويب لأجهزة الحواسيب المكتبية والأجهزة المحمولة.