قائمة برشلونة لمباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، قائمته لمباراة شاختار الأوكراني التي ستقام ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024.

يستضيف ملعب "فولكسبارك" مباراة شاختار ضد برشلونة الثلاثاء المقبل ضمن لقاءات المجموعة الثامنة والأخيرة من الشامبيونزليج.

شهدت قائمة برشلونة استمرار غياب فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة شاختار:

حراسة المرمى: تير شتيجن – إنياكي بينا – أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – إينجو مارتينيز – كريستنسن – ماركوس ألونسو – كوندي.

خط الوسط: روميو – فيرمين لوبيز – جوندوجان – جافي – كاسادو – بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.