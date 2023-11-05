إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023 غدًا

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإطلاق التميمة الرسمية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، يوم غد الاثنين.

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه سيتم إطلاق التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، في المنطقة التاريخية في جدة.