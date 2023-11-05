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ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق الطبيعية

5 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
القوات الخاصة للأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في محمية طويق الطبيعية بمنطقة الرياض.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.