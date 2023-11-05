بيان رسمي من أرسنال بشأن الأخطاء التحكيمية أمام نيوكاسل

أصدر نادي أرسنال بيانًا رسميًا، الأحد، للحديث عن الأخطاء التحكيمية في مباراته أمام نيوكاسل التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

فار فريق نيوكاسل ضد أرسنال، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت في منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جيمس بارك.

شهدت مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في البريميرليج، خطأ تحكيمي من ستيوارت أتويل حكم المباراة بعد احتساب هدف نيوكاسل الوحيد الذي جاء في الدقيقة 64 عن طريق أنتوني جوردون مع وجود شكوك في الهدف، وتعرض إلى انتقادات شديدة عقب المباراة.

كشف النادي اللندني في بيان عن رفضه لما حدث في المباراة، داعمًا لتصريحات مدربه مايكيل أرتيتا الذي انتقد أداء حكم المباراة بعد اللقاء.

وقال بيان الجانرز: "نود أن نشيد بالجهد الكبير والأداء الذي قدمه لاعبونا والمشجعون المسافرون في ملعب سانت جيمس بارك أمام نيوكاسل".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم مع أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، وجميعهم يستحقون الأفضل. تحتاج لجنة الحكام بشكل عاجل إلى معالجة معيار الإدارة والتركيز مع العمل على تصحيح الأمور دون الاتجاه للغة الاعتذارات والتوضيحات".

وتابع: "نحن ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس لجنة التحكيم، هوارد ويب، ونرحب بالعمل معًا لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي يتطلبها دورينا".

وأنهى البيان: "يدعم نادي أرسنال تعليقات المدير الفني للفريق ميكيل أرتيتا عقب المباراة بعد المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة وأخطاء الفار مساء السبت".

يحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها الفريق من خوض 11 مباراة بالبطولة حتى الآن.