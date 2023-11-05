انتهاء 30% من مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق

أعلن المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن نسبة التقدم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق وصلت إلى 30 في المائة.

وأشار إلى أنه يتم حالياً تهيئة المسارات داخل الأراضي العراقية، وفقًا للجدول الزمني المحدد الذي من المتوقع أن ينتهي بنهاية عام 2024.

وأكد الإبراهيم، خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة في مقرها بالدمام، يوم الأحد، أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً لتطبيق أعلى معايير الجودة في مشروع الربط الكهربائي مع العراق، من خلال اختيار أفضل الشركات المنفذة للمشروع وفقًا لأفضل معايير الجودة.

وأضاف أن الهيئة وضعت برنامجاً متكاملاً لمتابعة الجودة في مشروع الربط الكهربائي مع العراق، بواسطة فريق متخصص في المشروع.

وأشار إلى حرص الهيئة على الربط مع منظومات خارجية للاستفادة من فائض الطاقة خلال فصل الشتاء، عبر تصدير الطاقة لتلك المنظومات، مشيراً إلى أن الدول المستهدفة لتصدير الطاقة تشمل العراق وكذلك الأردن ومصر في المدى القريب، بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية وباقي شبكات الخليج.

وأوضح أن فصل الشتاء يمثل فرصة للصيانة الدورية للمحافظة على أداء وجودة المنظومة.

كما أشار إلى أن الهدف من تحديد يوم عالمي للجودة يتمثل في نشر ثقافة الجودة في العالم وتشجيع الأفراد والمنشآت على تطبيق مفاهيمها بما يعود بالفائدة على الأفراد والمجتمعات والعالم بأسره.