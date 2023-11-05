لأول مرة.. استبعاد فيرمينو من تشكيل الأهلي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الرياض، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

واستبعد يايسله، المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من التشكيل الأساسي للفريق في المباراة، لأول مرة منذ انضمام اللاعب إلى قلعة "الراقي".

وفضّل يايسله أن يجلس فيرمينو على مقاعد البدلاء، فيما دفع بزميله فراس البريكان، الذي انضم قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية قادمًا من الفتح.

ولم يقدم فيرمينو الأداء المنتظر منه مع الأهلي منذ بداية الموسم الجاري.

ورغم تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الحزم ضمن الجولة الافتتاحية من دوري روشن، إلا أنه لم يسجل أي هدف في 11 مباراة أخرى ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب الأهلي ضد الرياض بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: فهد الأحمد، ريان حامد، عبدالله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد، فراك كيسي، جابري فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز، آلان ماكسيمان، فراس البريكان.