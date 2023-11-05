ليفربول يرفض هدية نيوكاسل ويكتفي بتعادل صعب مع لوتون

رفض ليفربول استغلال الهدية التي قدمها له نيوكاسل بالفوز على أرسنال، واكتفى بدوره بالتعادل مع لوتون تاون، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتعادل ليفربول مع لوتون بهدف لمثله مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وتفوق نيوكاسل على أرسنال بهدف أمس السبت ضمن نفس الجولة، وكانت الفرصة مواتية أمام ليفربول للانفراد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

لكن فريق الريدز تعادل ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، لكن بالتساوي مع أرسنال، الذي يملك نفس الرصيد.

من جانبه، حصد لوتون نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

لوتون تاون انتزع تقدمًا بهدف من تاهيت تشونج في الدقيقة 80.

لكن لويس دياز، الذي يعاني من اختطاف والده في كولومبيا، دخل بديلًا في الدقيقة 83 ليسجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.