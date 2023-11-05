لويس دياز يحتفل بقميص “الحرية لأبي” بعد هدفه أمام لوتون

احتفل لويس دياز، نجم ليفربول، على طريقته الخاصة بالهدف الذي أحرزه في شباك لوتون تاون مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتعادل ليفربول بصعوبة مع مضيفه لوتون تاون بنتيجة 1-1 ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وكان لوتون تاون في طريقه لتحقيق مفاجأة بالفوز على ليفربول، لكن النجم الكولومبي دخل بديلًا في الدقيقة 83، واحتاج نحو 7 دقائق ليسجل هدف التعادل القاتل.

واحتفل لويس دياز بأن أظهر قميصًا كُتب عليه "الحرية لأبي".

وتعرض والد ووالدة دياز للاختطاف في كولومبيا الأسبوع الماضي من قبل مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية.

وبعد ساعات تم الإفراج عن والدة اللاعب، بينما مايزال والده مفقودًا.

وغاب دياز عن مباراتي ليفربول ضد نوتنجهام فورست وبورنموث الأخيرتين في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

لكنه شارك اليوم بديلًا، ليسجل ويوجه رسالته العاطفية للعالم.