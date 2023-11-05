تعاون بين “كاوست” وشركتين صينيتين لتطوير مواد بلاستيكية صديقة للبيئة

وقّعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، يوم الأحد، اتفاقية مع الشركتين الصينيتين شاندونغ ليانسين لتقنية حماية البيئة المحدودة، وهانغتشو هيكاي للتّقنية المحدودة على مشروع تصنيع بلاستيك أخضر صديق للبيئة باستخدام تقنية من تطوير كاوست تعتمد على مركبات بولي كربونات أليفاتية عالية الكتلة.

ومن المتوقع أن تستغرق المرحلة التجريبية لهذا البلاستيك سنتين قبل بدء التصنيع التجاري وسيتم خلال العام المقبل بناء مرفق متخصص لهذا المشروع.

ويتم استخدام هذا البلاستيك الأخضر في تصنيع المنتجات الطبية الحيوية وتغليف المواد الغذائية، ويصل ما يصل إلى 45% من مركبات البولي كربونات التي تطورها كاوست عبارة عن ثاني أكسيد الكربون صديق للبيئة.

وأعربت الشركتان الصينيتان عن اهتمامهما بطرح مركبات البولي كربونات التي تطورها كاوست في السوق، وستوفر شركة هانغتشو هيكاي للتقنية المحدودة المرافق اللازمة لتوسيع نطاق تصنيع البولي باستخدام بروتوكول كاوست الخاص، وفي المرحلة اللاحقة ستستفيد شركة شاندونغ ليانسين لتقنية حماية البيئة المحدودة من قدراتها الصناعية الواسعة لتجربة إنتاج بولي كربونات أليفاتية عالية الكتلة بهدف الوصول إلى إنتاج طن واحد قبل التوسع في التصنيع التجاري الكامل.