البرلمان العربي يدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

أدان البرلمان العربي تصريحات وزير في حكومة الاحتلال، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

ووصف البرلمان تصريحات الوزير بالهمجية التي تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال، واستمرار تحديها السافر للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وشدّد البرلمان العربي في بيان يوم الأحد، على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنَّها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا في بيانه، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات بكونها اعتراف رسمي من حكومة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسمياً.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق مشاركة وزير التراث اليميني المتطرف، أميخاي إلياهو، في اجتماعات الحكومة "حتى يتم إشعار آخر" اليوم، بسبب تصريحه المؤيد لاستخدام قنبلة نووية ضد قطاع غزة.

وأكد الوزير المتطرف، الذي ينتمي إلى حزب إيتمار بن غفير، في مقابلة مع إذاعة "كول بيراما" الإسرائيلية، أنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بسؤال الصحفي حول ما إذا كان يفكر في استخدام "نوع من القنبلة الذرية" ضد قطاع غزة لـ "قتل الجميع"، أجاب إلياهو بأن هذا "أحد الخيارات".