الأهلي يتخطى الرياض ويعود للمربع الذهبي في دوري روشن

تغلب الأهلي على ضيفه الرياض بثلاثية دون رد في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في ختام الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وعاد الأهلي إلى المربع الذهبي باحتلاله المركز الرابع برصيد 25 نقطة، متفوقًا على الفتح صاحب الـ23 نقطة، والذي خسر بدوره على يد الهلال في الجولة 12.

وعاد الأهلي إلى سكة الانتصارات بعد أن خسر أمام الهلال أيضًا في الجولة الماضية.

ويبتعد الأهلي عن التعاون صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط.

على الجانب الآخر، ازدادت معاناة الرياض بعدما تلقى الهزيمة السابعة هذا الموسم.

وتجمد رصيد فريق العاصمة عند 11 نقطة في المركز الـ14، ويرجع آخر انتصار حققه إلى الجولة العاشرة على حساب الاتفاق.

وسجل ثلاثية الأهلي فراس البريكان، وجابري فيجا، ورياض محرز في الدقائق 2، و26، و52 على الترتيب.

وجلس البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، على مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم، إذ دفع المدرب ماتياس يايسله بالبريكان في قلب الهجوم.

وأشرك يايسله فيرمينو بديلًا على حساب فيجا في الدقائق الثماني الأخيرة.

ولم يقدم فيرمينو الأداء المنتظر منه هذا الموسم، إذ اكتفى فقط بتسجيل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الحزم منذ الجولة الافتتاحية.